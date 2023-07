"Echt jetzt?! Meine beste Freundin hat uns den Babynamen geklaut"

Babynamen verraten unter Freunden: Ist doch kein Ding!?

Franzi und Nora haben schon seit ihrer Schulzeit über potenzielle Namen für ihr zukünftiges Kind gesprochen. Es machte ihnen Spaß, sich ihre Familie in spe mit konkreten Namen vorzustellen. Und schon früh legte sich Franzi auf einen Favoriten fest.

Die zwei Babybauch-Bald-Mamas lümmelten also eines Abends zusammen bei Netflix und Pizza auf der Couch. Auf den Film konzentrieren? Bei Frauen in der Regel ziemlich schwierig. Franzi bestätigte nochmals (!), dass sich an ihrem Wunschnamen nichts geändert hatte. Wie aufregend, nun wussten sie, wie ihre Tochter heißen sollte. Ja, dieser Name sollte es werden. Franzi und ihr Ehemann waren sich da einig. "Warum nicht darüber sprechen", dachte sie sich. "Ist doch nichts dabei. Schließlich rede ich mit Nora ja auch über Penisbrüche, Chlamydien und sonstige Peinlichkeiten." Da ist der Name des Babys doch harmlos. Über die Konsequenzen hatte sie sich keine Gedanken gemacht …

Enttäuschte Gesichter nach Geburtsnachricht

Nora hingegen war noch ahnungslos und grübelte schon seit Längerem über den richtigen Namen. Auch zusammen mit Franzi, ihrer besten Freundin. Praktisch, denn beide sollten ein Mädchen bekommen. Nora konnte sich aber mit keinem der Vorschläge so richtig anfreunden. Und schließlich sollte es so kommen, dass Nora ihr Baby zuerst bekam – ohne geringste Namensvorstellung. Für Franzi ein Grund zur Freude, na klar! Doch als sie Noras bebilderte WhatsApp-Nachricht sah, wurde ihr ganz schlecht. Ihre beste Freundin, ihre Quasi-Schwester, hatte ihr tatsächlich den Namen für IHR BABY geklaut. Zwar "nur" als zweiten Vornamen, aber Moment, wie bitte? Das fand sie nicht okay. Als Anmerkung dazu schrieb die frischgebackene Mama nur: "P.S.: Du hast doch nichts dagegen, dass wir uns für diesen hübschen Namen entschieden haben?"