Alle wollen Elsa heißen – warum die Gen Alpha diesen Namen liebt

Klassisch und kurz, gleichzeitig modern

Die Namensexpertin Frauke Rüdebusch von der Gesellschaft für deutsche Sprache bestätigt, dass der Name nach dem Filmstart einen deutlichen Beliebtheitsschub hinlegte. Doch das sei nicht der einzige Grund, warum so viele Generation-Alpha-Kinder (Kinder, die zwischen 2010 und 2025 geboren wurden und werden) diesen Namen tragen bzw. auch noch verliehen bekommen werden, sagt die Namensexpertin: "Bei dem Namen Elsa handelt es sich um eine Kurzform des aus dem hebräischen stammenden Namens Elisabeth – ein Name, der vor allem im 19. Jahrhundert häufig vergeben wurde und eine Vielzahl an Abwandlungen und Kurzformen kennt. Namen, die wir mit der Generation unserer (Ur-)Großmütter verbinden, werden wieder 'frei' und neu belebt."

Außerdem passt er perfekt zu weiteren aktuellen Namenstrends – zum Beispiel, dass sie gerne kurz sein dürfen. "Der Name trägt etwas Klassisches und Zeitloses, weshalb wir davon ausgehen, dass er auch in den kommenden Jahren weiterhin sehr beliebt sein wird", erklärt Frauke Rüdebusch.