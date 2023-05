Wir haben uns mal ein bisschen umgehört und recherchiert. Zum Beispiel bei bekannten Bloggern und Influencern. Wie heißen Hipster-Kinder heutzutage denn so? Wir haben die Statistiken und Rankings der vergebenen Vornamen in Deutschland gecheckt. Und die ersten 100 Plätze aussortiert. Denn eins ist klar: Hipster-Babynamen sind eher ungewöhnlich als gewöhnlich. Und meistens kurz, höchstens ein- oder zweisilbig. Eine Sophie oder einen Paul finden wir in diesen Kreisen eher seltener.