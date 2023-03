Jungennamen mit dem Anfangsbuchstaben C

Caesar / Cäsar

Der wohl berühmteste Träger dieses Namens Gaius Julius Caesar war ein römischer Feldherr, der den Wandel der römischen Republik zu einem kaiserlich geführten Staat einläutete. Laut dem römischen Dichter Plinius geht der Name auf "caedere" zurück, das so viel wie "geschnitten" bedeutet. Vielversprechende junge Politiker und Soldaten wurden in Rom adoptiert, um ihnen bessere Chancen im Staat zu verschaffen und erhielten dann den Beinamen Caesar. Daher stammt auch das deutsche Wort "Kaiser". Den Namen Caesar gibt es in den unterschiedlichsten Schreibweisen und Sprachen. So gibt es César als spanische Form, Cesarino als Verniedlichungsform im Italienischen und Cezary im Polnischen.

Casimir

Casimir ist der Schutzheilige Polens, der Name stammt aus dem Altslawischen. Die Wortteile "mir" und "kasać" werden meist übersetzt als "Friedensstifter". Die italienischen und spanischen Formen des Namens lauten Casemiro und Casimiro.

Chad

Der Name Chad soll sich aus dem walisischen Namen Ceadda entwickelt haben, das sich vom Wort "cad" (Kampf, Schlacht) ableitet. Heute ist der Name vor allem in der Form Chad bekannt – auch als Kurzform des Namens Chadwick. Chad ist vor allem im englischsprachigen Raum ein sehr geläufiger Vorname.

Cedric

Cedric ist vor allem durch die Harry-Potter-Bücher hierzulande bekannter geworden. Das keltische Wort "carad" bedeutet so viel wie "lieben" oder "geliebt werden". Andere Schreibweisen des Namens sind: Cederick, Cedrik und Cédric.

Chace / Chase

Chace bedeutet so viel wie "Jagd" oder "Jäger" und beruht auf dem altfranzösischen Wort "chacier". Die Schreibweise Chase ist im US-amerikanischen Raum am geläufigsten.

Chester

Der Name Chester ist ein Bestandteil von vielen englischen Städtenamen, wie zum Beispiel Chichester oder Winchester. Dies sind Orte, die bereits während der römischen Eroberung Britanniens errichtet wurden und historische Bedeutung haben. Der Name basiert auf dem lateinischen Wort "castrum" (Fort, Lager) und von den Briten zu "chester" umformuliert wurde.

Christian / Cristian

Die Gebräuchlichkeit des Namens Christian hatte lange einen religiösen Hintergrund, denn der Name bedeutet ursprünglich so viel wie "Anhänger Christi" oder sogar "Christus" selbst. Regional gibt es Unterschiede in der Aussprache des Namens, was im Norden Deutschlands sogar dazu geführt hat, dass der Name dort manchmal auch Krischan oder Chrishan geschrieben wird. Im Friesischen tritt er in der Form Casjen und im Niederländischen als Corstiaan auf.

Christoph / Christopher

Ein weiterer beliebter Name mit C ist Christoph oder Christopher in den unterschiedlichsten Schreibweisen. Die spanische Form des Namens ist Cristobal – wohl am ehesten bekannt durch Cristóbal Colón (Christoph Columbus). Ursprünglich stammt der Name aus dem Griechischen und bezeichnet den heiligen Christopherus, den Schutzheiligen der Reisenden. Der häufigste Spitzname dieses Namens ist Chris.

Connor / Conner

Connor ist ein gälischer Name, der vor allem in Irland gebräuchlich war. Dort lautete der Name zuerst Conchobar, bevor er zu seiner jetzigen Form anglisiert wurde. Conchobar ist der Name mythischer Herrscher in irischen Legenden und wurde auch von realen mittelalterlichen Königen als Name getragen. Der Name bedeutet so viel wie "Freund von Hunden" und steht symbolisch für Stärke und Durchsetzungskraft.

Curtis / Curtiz

Curtis ist vom altfränzösischen Wort "corteis" (höflich oder höfisch) abgeleitet. Courtier wurde im englischen Mittelalter ein Nachname und eine Berufsbezeichnung der Höflinge und Angestellten von Palästen und noch heute gibt es Courtiers an den Höfen der Monarchen. Im Spanischen nimmt der Name die Form Cortez an und ist als Nachname wie auch als Vorname gebräuchlich.