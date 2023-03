Jungennamen mit 4 Buchstaben und E am Anfang

Earl

Earl stammt aus dem Englischen, wo der Name lange Zeit der Titel für Grafen war. Der Name stammt jedoch bereits aus dem Altenglischen. "Eorl" heißt buchstäblich "der Adlige" oder "der Krieger" und war schon früh ein Name, der gerne und häufig vergeben wurde. Aus diesem Namen haben sich auch die Namen Earle und Errol entwickelt.

Edan

Der Name stammt aus dem Altirischen, wo "aed" Feuer bedeutet, als Name nimmt er dann entsprechend eine Bedeutung von "der Feurige" an. Es existiert auch die Schreibweise Aedan, aus der sich die anglisierte Form Aidan entwickelt hat.

Egon

Egon hat sich als Kurzname von Namen wie Eginhart oder Eckhard entwickelt und wurde zu einem eigenständigen Vornamen. Im Ursprung bedeutet der Name so viel wie "der stark mit dem Schwert ist" und kommt aus dem Althochdeutschen. Der Name kommt auch in der Form Egino vor, ist heute aber selten geworden. Im Friesischen lautet der Name Enno.

Elmo

Wer bei dem Namen Elmo sofort an ein rotes Monster aus der Sesamstraße denken muss, der liegt nicht verkehrt. Der Name stammt jedoch ursprünglich aus dem Althochdeutschen und leitet sich von dem Wort "adal" (edel) ab. Bekannt ist auch der Film "St. Elmo’s Fire" aus den 80ern. Dessen Titel basiert auf einem Wetterphänomen, bei dem ein Blitz sich weit durch die Wolken verzweigt.

Eloi

Eloi leitet sich von dem lateinischen Verb "eligere" (erwählen) ab. Der Name lautete ursprünglich Eulogius oder Eligius, der in der Spätantike als Schutzheiliger der Goldschmiede galt. Eloi ist die französische Form des Namens, hat sich aber auch in den Niederlanden und in Deutschland verbreitet. Spitznamen lauten Elo oder Elli.

Elon

Der Name Elon kommt aus dem Hebräischen und ist das Wort für "Eiche" oder allgemein "Baum", was bereits in der hebräischen Bibel und der Thora benutzt wurde. Der Name ist noch relativ selten, wird aber populärer. Bekanntester Träger des Namens ist Elon Musk, der Gründer von Paypal und Tesla.

Enis

Enis ist ein Name, der aus dem Arabischen kommt und mehrere Bedeutungen haben kann. Die häufigste Deutung ist "der Gesellige", aber der Name wird auch auf die Verben "aufmuntern" und "beistehen" bezogen. Der Name Enis wird gerne in muslimischen Ländern vergeben, ist aber durchaus auch in anderen Ländern und Kulturkreisen vorhanden. Es gibt den Namen auch in den Variationen Enes und Ennes sowie Anas.

Esra

Der Name Esra hat mehrere Ursprünge. Aus dem Aramäischen stammend ist er ein Jungenname und bedeutet "Gott ist Hilfe" und kommt auch in der Variante Asra vor. Im Türkischen gilt der Name als Mädchenname, der "die Schnellste" bedeutet. In anderen Kulturkreisen wird der Name universell oder unisex verwendet, in den USA in der Schreibweise Ezra wiederum häufig an Jungen vergeben.

Evan

Für den Namen Evan gibt es zwei mögliche Bedeutungen. Es gibt den Namen im Hebräischen, wo er so viel bedeutet wie "Jahwe ist gnädig", er ist aber auch auf die walisische Form von Johannes zurückzuführen. Im Russischen gibt es die Varianten Ivan oder Iwan.

Ewan

Der Name Ewan wird häufig falsch ausgesprochen. Richtig spricht man ihn wie den englischen Namen "Hugh" aus und hängt noch die Silbe -an ans Ende. Der Name ist gälischen Ursprungs. Es ist nicht geklärt, ob er aus Irland oder Schottland stammt. Wahrscheinlich geht die Bedeutung auf das keltische Wort "ebor" (Eibe) zurück und steht metaphorisch für Stärke. Der bekannteste Träger des Namens ist der schottische Schauspieler Ewan McGregor.