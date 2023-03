Jungennamen mit F am Anfang

Frederik

Der Name Frederik leitet sich von Friedrich ab und kommt aus dem Niederdeutschen und Skandinavischen. Friedrich setzt sich zusammen aus "frid" (Frieden) und "rîhhi" (Mächtig) und bedeutet in etwa "der friedliche Herrscher". Frederik wird oft mit anderen Vornamen zu einem Doppelnamen kombiniert.

Franz

Franz ist ursprünglich eine Kurzform des italienischen Namens Francesco, was "der kleine Franzose" bedeutet. Der Vorname lässt sich im Althochdeutschen aber auch mit "frei" oder "kühn" übersetzen. Franz ist nicht unbedingt ein zeitgenössischer Vorname, wird aber trotzdem noch gelegentlich vergeben.

Fridolin

Auch der Name Fridolin ist eine abgewandelte Form von Friedrich. Im Althochdeutschen bedeutet Fridolin "der Friedensreiche". Der Vorname ist besonders im deutschsprachigen Raum beliebt.

Ferdinand

Ferdinand leitet sich von dem ursprünglichen althochdeutschen Namen Fridenand ab. In der gotischen Sprache heißt "frith" Schutz oder Sicherheit und "nanth" Kühnheit, weshalb Ferdinand etwa "kühner Beschützer" bedeutet.

Friedrich

Der männliche Vorname Friedrich stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet "der friedliche Herrscher" oder "der mächtige Beschützer". Die weibliche Form ist Friederike. Friedrich war bereits im 18. und 19. Jahrhundert ein beliebter Vorname und wird bis heute gern vergeben.

Frank

Frank leitet sich vom althochdeutschen Namen Franko ab, der sich wiederum auf den Volksstamm der Franken bezieht. Frank lässt sich also mit "der Franke" übersetzen. Gleichzeitig steht das althochdeutsche Wort "frank" für "tapfer" und "frei". Das weibliche Pendant lautet Franka.

Jungennamen mit F und 5 Buchstaben

Felix

Felix ist ein sehr beliebter Vorname in Deutschland. Das könnte unter anderem an seiner schönen Bedeutung liegen: Felix kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "der Glückliche". Weibliche Formen sind unter anderem Felicitas und Feline.

Fritz

Der männliche Vorname Fritz ist eine weitere Kurzform von Friedrich, was "der friedliche Herrscher" bedeutet und aus dem Althochdeutschen stammt. Fritz gehörte bis 1940 zu den am häufigsten vergebenen Namen in Deutschland. In den letzten Jahren erfreute sich Fritz erneut hoher Beliebtheit.

Filip

Der Vorname Filip ist in Deutschland eine eher ungewöhnliche Variante von Philipp. Im Altgriechischen heißt "philos" Freund und "hippos" Pferd, weshalb Filip sich als "der Pferdefreund" übersetzen lässt.

Fabio

Fabio ist die italienische Version von Fabian und leitet sich von dem lateinischen Namen Fabius ab. "Faba" ist der lateinische Begriff für "Bohne". Gleichzeitig lässt sich der Name auch auf den Wortstamm "fabis" zurückführen, der im Deutschen "edel" bedeutet.

Fiete

Fiete ist im Niederdeutschen eine Kurzform von Friedrich und bedeutet etwa "der Friedensbringer". In manchen Ländern wird Fiete auch als Mädchenname genutzt.

Fionn

Der Vorname Fionn ist eine Abwandlung von Finn und hat diverse Ursprünge. Teilweise wird er dem irischen Sprachraum zugeordnet. Im Gälischen bedeutet "fionn" so viel wie "blond", "weiß", "hell". Im Skandinavischen hingegen steht "finnr" für eine Person aus Finnland.

Farid

Farid ist ein Name aus dem arabischen Raum und bedeutet etwa "der Einzigartige", "der Unvergleichliche". "Farida" ist im Arabischen außerdem eine Bezeichnung für Edelstein. Die weibliche Form des Namens ist Farida.