Jungennamen mit G am Anfang

Gregor

Gregor ist ein sehr beliebter deutscher Vorname. Der Ursprung des Namens stammt aus dem Griechischen, der Begriff "grēgoreō" bedeutet: "Ich wache, ich bin auf der Hut". Der Vorname Gregor bedeutet also in etwa: "der Wächter", "der Hüter", "der Wachsame". Im Lateinischen findet man außerdem die Verbindung zum Begriff "grex" (Herde) bzw. "egregius" (wörtlich: "aus der Herde herausgehoben").

Gerard

Gerard ist die französische Version des deutschen Vornamens Gerhard. Im Althochdeutschen steht "ger" für Speer und "harti" für hart, stark, entschlossen. Gerard lässt sich also etwa mit "der entschlossene Speerkämpfer" übersetzen.

Gerome

Der Vorname Gerome ist eine leicht abgewandelte Version von Jerome. Die Bedeutung setzt sich aus den altgriechischen Begriffen "hieros" (heilig) und "onoma" (Name) zusammen, was in etwa "der Mann mit dem heiligen Namen" ergibt. Alternative Bedeutungen sind "der Große" oder "der Mächtige".

Gianluca

Gianluca ist ein italienischer Vorname und setzt sich zusammen aus den Namen Gianni bzw. Giovanni und Luca. Gianni ist eine Variante von Johannes, was sich mit "Geschenk Gottes" oder "Gott ist gnädig" aus dem Hebräischen übersetzen lässt. Luca bzw. Lukas kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet in etwa "der unter dem Licht / der Sonne Geborene".

Gil

Gil ist eine Kurzform von Gilbert, was wiederrum von dem altgermanischen Vornamen Giselbert abstammt. Gilbert lässt sich etwa mit "der glänzende Spross" übersetzen. Im Griechischen war "aigis" (Ziegenfell) die Bezeichnung von Zeus Schutzmantel / Schild, weshalb "Schildhalter" eine weitere Bedeutung des Vornamens Gil ist.

Guy

Guy ist die englische und französische Variante des deutschen Vornamens Guido. Der Name ist englischer Herkunft und bedeutet in etwa "der Heitere", "der Sorglose". Im Altgermanischen lässt sich außerdem eine Verbindung zum Namen "Wido" finden, der wiederrum auf den Begriff "witu" (Wald) zurückgeht.

Jungennamen mit G und 7 Buchstaben

Gabriel

Gabriel ist ein biblischer Name, der sich immer noch großer Beliebtheit erfreut. Der Name kommt aus dem Hebräischen und bedeutet in etwa "Gott ist meine Stärke". In der Bibel ist der Erzengel Gabriel derjenige, der Maria verkündet, dass sie den Sohn Gottes gebären wird.

Gerhard

Gerhard war am Anfang und in der Mitte des 20. Jahrhundert ein häufig vergebener männlicher Vorname, heute werden Kinder nur noch selten Gerhard genannt. Die Namensbedeutung setzt sich zusammen aus den althochdeutschen Wörtern "ger" (Speer) und "harti" (hart, stark) und lässt sich in etwa mit "der entschlossene Speerkämpfer" übersetzen.

Germain

Germain ist eine alternative Schreibform des Vornamens Jermaine. Er ist besonders in Frankreich sehr beliebt und hat seinen Ursprung in der lateinischen Sprache. "Germanus" bedeutet soviel wie "Germane" oder "Bruder" und bezeichnete damit ursprünglich die Zugehörigkeit zum Stamm der Germanen.

Gilbert

Der Vorname Gilbert lässt sich auf den altgermanischen Männernamen Giselbert zurückführen. Die Namensbedeutung setzt sich aus den beiden Wortstämmen "gisil" (Nachkomme eines edlen Geschlechts) und "berht/beraht" (berühmt, bekannt) zusammen und lautet etwa "Kind von edler Herkunft" oder "der glänzende Spross". Der Vorname ist besonders im englisch- sowie französischsprachigen Raum sehr beliebt.

Griffin

Griffin ist in Deutschland ein eher selten vergebener Name, der aus dem Altenglischen stammt. Der Name bedeutet etwa "starker Herrscher" oder "der kampfstarke Herr", gleichzeitig ist Griffin das englische Wort für Greif, ein Fabeltier mit Löwenkörper und dem Kopf eines Raubvogels.

Günther / Gunther

Der Name Günther (bzw. Gunther) stammt aus dem Althochdeutschen und setzt sich aus den angelsächsischen Wörtern "gund" (Kampf) und "heri" (Heer, Volk) zusammen. Günther bedeutet also in etwa "der für sein Heer Kämpfende". Der Name Günther wird heute nur noch sehr selten vergeben.