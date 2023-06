Jungennamen, die nach 100 Jahren plötzlich wieder in Mode sind

Hier sind die Top-Jungennamen, die nach 100 Jahren ein Comeback feiern:

Alfred: "der Ratgeber"; gehörte Anfang des 20. Jahrhunderts zu den beliebtesten Vornamen, war dann lange Zeit nahezu vollständig verschwunden und feiert jetzt ein zaghaftes Comeback, gilt aber noch als Geheimtipp

Bruno: "der Braune"; ein klassischer Name, der nach langer Pause nun wieder zu den Top 100 Vornamen zählt

Emil: "der Eifrige"; unvorstellbar, aber diese derzeit hochbeliebte Jungenname war fast 100 Jahre lang beinahe in Vergessenheit geraten

Ferdinand: "Kühnheit"; seit den 60ern war dieser Name nahezu verschwunden, ist derzeit aber wieder sehr populär

Franz: "tapfer"; nach einem hundertjährigen Dornröschchenschlaf erobert der Name die Herzen der Eltern langsam zurück

Friedrich: "der Herrscher"; besonders als Zweitname feiert dieser Jungenname eine erfolgreiche Rückkehr in die Bestenlisten

Henri: "der Mächtige"; ab den 1920er Jahren sank seine Popularität stark, doch mittlerweile spielt er wieder ganz vorne mit

Josef: "er fügt sich"; besonders in Bayern wird der Name nach einer langen Flaute derzeit wieder oft vergeben

Karl: "der Mann"; hielt sich von 1890 bis 1930 ungewöhnlich lange in den Top 10, verschwand dann und gehört nun wieder zu den Top 30

Leopold: "der Kühne aus dem Volk"; in den letzten Jahren gewann dieser klassische Name auch über die Grenzen Bayerns hinaus an Beliebtheit

Ludwig: "berühmter Kämpfer"; vor hundert Jahren sehr verbreitet, nun wieder auf dem Vormarsch

Robert : "der Ruhmreiche"; zwar immer noch kein typischer Modename, wird aber dennoch inzwischen wieder vermehrt vergeben

Wilhelm: "der willensstarke Beschützer"; vor hundert Jahren sehr weit verbreitet und auch heute wieder in den Top 100 zu finden