Altmodisch? Von wegen! Lateinische Vornamen sind total schön

Die schönsten lateinischen Mädchennamen

Auch bei den Mädchennamen gibt es viele schöne lateinische Namen zur Auswahl. Einer der bekanntesten ist hier sicherlich Julia, was "die Jugendliche" oder "die Junge" bedeutet. Auch Aurelia, was "die Goldene" bedeutet, ist super hübsch und wohlklingend. Der lateinische Name Livia ("die Leben spendende") ist weniger verbreitet, aber wirklich ein Ohrenschmaus. In der römischen Mythologie kommt er als Name einer Göttin vor. Es gibt aber noch mehr tolle Mädchennamen aus dem alten Rom …