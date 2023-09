Vor allem im englischsprachigen Raum geht der Trend genau in diese Richtung: Typische Nachnamen werden als Vornamen für Mädchen verwendet. Das passt zum aktuellen Spitznamen-Trend, der sich gerade ausbreitet. Außerdem haben Eltern so die Möglichkeit, originell zu werden, ohne einen völlig außergewöhnlichen Namen zu wählen. Denn die meisten Nachnamen sind gängig und bekannt. Es handelt sich also nicht um einen erfundenen Namen und er wirkt nicht abwegig. Dennoch haben Vornamen, die auch als Familiennamen bekannt sich, einen neuartigen und frischen Touch.

Hier sind die coolsten Mädchennamen, die auch Nachnamen sind: