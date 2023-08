Diese 32 Mädchennamen aus der Natur begeistern mit ihrer natürlichen Schönheit

Mit dem Blick in die Ferne schweift ihr oft ab vom Alltag und fangt an zu träumen? Und mit der Natur fühlt ihr euch besonders verbunden? Dann sind Mädchennamen aus der Natur genau das richtige für eurer kleines Wunder. Hinter den weiblichen Vornamen verstecken sich besonders oft Blumennamen, ihr werdet aber auch andere besondere Bedeutungen kennenlernen. So könnt ihr euch je nach Vorliebe entscheiden.