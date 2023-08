Zeitgemäß: Diese 36 Mädchennamen spricht man auf Deutsch und Englisch gleich aus

Buchstabieren ist hier nicht nötig! Wenn der Name weltweit verständlich ist und nicht für Verwirrung sorgt, ist das schon ein großer Vorteil. Insbesondere, weil wir in einer globalisierten Welt leben. Und in den nächsten Jahren wird sich die Wichtigkeit der Internationalisierung wohl noch verstärken. Es gibt wirklich schöne Mädchennamen, die sowohl im Deutschen als auch im Englischen gleich ausgesprochen werden.