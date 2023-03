Worauf achtet ihr bei der Auswahl eines Babynamens? Schön klingen sollte der Name auf jeden Fall. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken über die Herkunft und Bedeutung von Namen gemacht? Unsere Liste erklärt euch, welche Mädchennamen mit C es gibt, woher sie kommen und was sie bedeuten. Dabei sind seltene und beliebte, kurze und lange Vornamen – außerdem Mädchennamen, die man mit C oder K schreiben kann.