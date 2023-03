Schöne Mädchennamen mit D am Anfang

Daphne / Dafne

Der weibliche Vorname Daphne (oder: Dafne) entstammt der griechischen Mythologie: Dort ist Daphne eine Nymphe, die in einen Lorbeerbaum verwandelt wurde. Der Name wird deshalb meist mit "Lorbeerbaum" übersetzt.

Dagmar

Der Name Dagmar ist besonders in Skandinavien verbreitet. Er ist die weibliche Form des germanischen und keltischen Namens Dagomar und bedeutet "die Wertvolle", "die Schöne" oder "die Berühmte".

Dalia

Dalia ist ein litauischer Mädchenname. In der litauischen Mythologie ist Dalia die Göttin des Schicksals, "Dalia" steht also für "Schicksal", "Glück" oder "Bestimmung". Bezieht man Dalia auf den hebräischen Namen Gedalja, so trägt er die Bedeutung "Gott hat Großes getan".

Diana

In der römischen Mythologie ist Diana die Göttin der Jagd und des Mondes. Wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet der Name "die wie das Licht Glänzende".

Dora

Dora ist eine Kurz- und Koseform von Dorothea. Im Altgriechischen bedeutet "theos" "Gott" und "doron" "Geschenk" oder "Gabe", weshalb Dorothea meist mit "Geschenk Gottes" übersetzt wird.

Dana

Dana ist eine Abwandlung des hebräischen Namens Daniel bzw. Daniela. Er geht auf die Begriffe "dan" (Richter) und "el" (Gott) zurück und bedeutet so viel wie "Gott sei mein Richter". Alternativ wird der Name im slawischen Raum mit "die Dänin" übersetzt.

Delia

Der Vorname Delia ist altgriechischen Ursprungs und geht auf den Beinamen der griechischen Göttin Artemis zurück, die auf der Insel Delos geboren wurde. Der Name Delia wird demnach meist mit "die von der Insel Delos Stammende" übersetzt.

Daniela

Daniela ist ein Mädchenname, der aus dem Hebräischen stammt und übersetzt "Gott ist mein Richter" bedeutet. Die Bedeutung ergibt sich aus den hebräischen Wörtern "dan" (Richter) und "el" (Gott).

Dorothee / Dorothea

Dorothee bzw. Dorothea ist ein altgriechischer weiblicher Vorname und geht auf die Begriffe "theos" (Gott) und "doron" (Geschenk, Gabe) zurück. Dorothee / Dorothea bedeutet also "Geschenk Gottes".

Doris

Doris ist eine Abwandlung von Dorothee bzw. Dorothea und bedeutet ebenfalls "Geschenk Gottes". Der Name ist altgriechischer Herkunft und wird alternativ mit "vom Geschlecht der Dorer" übersetzt.

Doreen

Der Name Doreen ist ebenfalls eine Abwandlung von Dorothee und Dorothea und trägt demnach auch die Bedeutung "Geschenk Gottes".

Dilara

Dilara ist persischer Herkunft und tritt im türkischen Sprachraum vermehrt auf. Er lässt sich mit "die das Herz Erfreuende" übersetzen.

Deborah

Deborah ist ein hebräischer Name, der zweimal in der Bibel auftritt. Besonders bekannt ist die biblische Richterin und Prophetin Deborah im alten Israel. Der Name bedeutet "die Biene" und wird deshalb auch oft mit "die Fleißige" übersetzt.

Denise

Denise ist die weibliche Form von Dennis und stammt aus dem Altgriechischen. In der griechischen Mythologie ist Dionysos der Gott des Festes und der Freude, weshalb Denise oft mit "die Fröhliche" übersetzt wird. Im Türkischen heißt Denise "das Meer".