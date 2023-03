Seltene Mädchennamen mit F

Fay

Der Name Fay leitet sich vom altenglischen Wort "fae" ab, das so viel wie Fee oder Feenvolk bedeutet. Im altertümlichen Sinne sind hiermit Lebewesen gemeint, die in einer Anderswelt Faerie leben und sich wenig um Menschen kümmern. In der Artussage ist die Darstellung von Morgaine le Fay dieser Tradition entsprungen. Vor allem in französischen Mythen und Legenden wurden Feen später als kleine, geflügelte Wesen dargestellt. Der Name existiert auch in den Varianten Fey, Fae, und Feya.

Faith

Der Name Faith ist ebenfalls das englische Wort für "Treue" und "Glauben". Der Name war im 17. Jahrhundert bei den Puritanern sehr beliebt, die in die USA ausgewandert sind, wo der Name bis heute immer noch gern vergeben wird.

Fantine

Der Name wurde durch Victor Hugos Roman "Les Misérables" bekannt, in der Fantine eine der tragischen Figuren ist. Der Name leitet sich von "infantis" aus dem Lateinischen ab, was "kindlich" bedeutet. Im Mittelalter war Infant oder Infantin die Bezeichnung für die Kinder von Königen.

Fenella

Fenella ist ein gälischer Name, der sich aus den Worten "fionn" (weiß, blond) und guala (Schulter) zusammensetzt. Die originale Form des Namens lautet Finnguala, der sich zu Fionnghuala und Fionnula entwickelte, bevor er zu Fenella anglisiert wurde. Der Name existiert auch in der Variante Finola.

Feodora

Feodora ist die russische Form von Theodora. Der Name wird manchmal auch Fjodora geschrieben. Der Name stammt aus dem Altgriechischen und leitet sich aus den Worten "theos" (Gott) und "doron" (Geschenk) zusammen.

Fermina

Fermina ist ein spanischer Name, der vor allem in Lateinamerika verbreitet ist. Er bedeutet "die Starke", da er sich vom lateinischen Wort "firmus" ableitet. Der weibliche Hauptcharakter im Roman "Die Liebe in den Zeiten der Cholera" von Gabriel García Márquez trägt ebenfalls den Namen Fermina.

Franca / Franka

Der Name Franka hat eine ähnliche Herleitung wie der Name Franziska, hat sich jedoch verselbstständigt. "Frank" bedeutet entweder "frei" oder wurde als Bezeichnung für einen germanischen Volkstamm benutzt. Der Name wird in Deutschland selten vergeben.

Frauke

Frauke ist ein regionaler Name, der vor allem in den Niederlanden und im Plattdeutschen vorkam. "Frouwa" ist die althochdeutsche Variante von "Frau". Die Endung "-ke" ist eine Verniedlichungsform, die vor allem im Friesischen und Niederländischen gebräuchlich ist. Demensprechend bedeutet der Name "kleine Frau" oder "Fräulein".

Frida

Der Name Frida stammt aus dem Althochdeutschen und leitet sich von dem Wort "fridu" (Frieden, Sicherheit) ab. Der Name ist heute in Skandinavien geläufig, auch wenn die berühmteste Trägerin des Namens, Frida Kahlo, aus Mexiko stammt.