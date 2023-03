Achtung, diese Mädchennamen klingen schön, aber haben eine dunkle Bedeutung ...

Den perfekten Vornamen zu finden, kann für Eltern eine echte Mammutaufgabe werden: Schön soll er klingen, nicht zu häufig sein, aber auch nicht zu exotisch, und am besten gibt es auch noch einen sympathischen Namenszwilling. Puh, ganz schön viele Faktoren, die da zusammenspielen …

Hat man dann endlich einen Favoriten ausgewählt, checken die meisten werdenden Eltern auch noch die Bedeutung gegen. Denn natürlich wünscht man sich, dass der Name seines Kindes etwas Positives ausdrückt.

Besonders knifflig wird es, wenn der Lieblingsname in verschiedenen Sprachen oder Kulturkreisen auch noch unterschiedliche Bedeutungen hat. So kann es schon mal vorkommen, dass ein Vorname in einem Land etwas Wunderschönes meint, in einem anderen aber eher negativ besetzt ist.

Hier gilt es dann abzuwägen: Wie wichtig ist die Herkunft des Namens? Oder geht es vor allem um den schönen Klang? Eine individuelle Entscheidung, die nur die Eltern selbst treffen können ...