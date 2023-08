Kurz, knapp und cool: Die 41 schönsten Mädchennamen mit nur 3 Buchstaben

In den USA wird ein Name gerade immer beliebter: Asa, ausgesprochen Aysa, stammt aus dem Hebräischen und bedeutet übersetzt "Heiler/Heilerin". Ursprünglich wurde er an Jungen vergeben, mittlerweile hat er sich aber zum Unisex-Namen gemausert, die ja ohnehin bei Eltern hoch im Kurs stehen. Und er erfüllt gleich noch ein Kriterium eines Trendnamens, nämlich den eines Palindroms. Asa lässt sich von hinten wie von vorne lesen. Hierzulande ist der Name noch vollkommen unbekannt ... aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden!