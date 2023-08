Einfühlsam und kuschelig: Das sind die 12 schönsten Mädchennamen für das Sternzeichen Krebs

Krebs-Mädchen sind zwischen dem 22. Juni und 22. Juli geboren. Sie lieben es zu kuscheln und sich geborgen zu fühlen. Sie sind sehr einfühlsam, gefühlvoll, harmoniebedürftig und suchen ständig den Körperkontakt zur Mutter oder zum Vater. Gar kein Problem oder? Was gibt es schließlich Schöneres, als ein Kind, was gern und häufig mit einem schmust?! Mädchen mit dem Sternzeichen Krebs sind außerdem äußerst tolerant und sehen stets das Gute im Menschen. Herz steht hier ganz klar vor dem Verstand und das weiß jeder an einem Krebs-Mädchen zu schätzen.