Ava ist ein Name, der in verschiedenen Sprachräumen vorkommt. Vermutlich hat er einen altsächsischen Ursprung. Das ostfriesische Wort "awa" bedeutet so viel wie "das Wasser". Im Französischen stammt der Name von "avis" ab, das steht für "Vogel". Ava lässt sich aber auch auf das altsächsische Wort "aval" zurückführen ("Kraft" und "Stärke"). Und im Persischen trägt er die Bedeutung "der Klang".