Norwegische Mädchennamen: Das sind die zehn beliebtesten 2022

Nora (oder auch als Noora/Norah geschrieben) Emma Olivia Ella Sophie Lea Frida Iben Sophia Sara

Interessant ist dabei der Platz 8: Oder habt ihr schon mal den Mädchennamen Iben gehört? Viele andere Namen von der Liste lieben wir aber auch in Deutschland – wie zum Beispiel Emma oder Ella. Ein Name, der eventuell in den nächsten Jahren nach oben schießen könnte in Norwegen: Hedvig. Er ist im letzten Jahr von Platz 38 auf Platz 23 gesprungen.

Norwegische Jungennamen: Das sind die zehn beliebtesten 2022

Jacob (oder auch als Jakob geschrieben) Noah Emil Lukas Oliver Isaak (oder auch Isak/Isac/Isaac) Wilhelm Philipp Axel (oder auch Aksel) Theodor (oder auch Teodor)

Seit 2017 wird in Norwegen übrigens der erste Platz von Jacob dominiert. Es ist aber auch ein sehr hübscher Name. Weniger populär in Deutschland – bisher: Wilhelm, Axel und Isaak. Ein Name, der ein großes Plus verzeichnet hat: Birk. Der Vorname ist von Platz 70 auf Platz 37 vorgestoßen. Ein echter Trendsetter!

