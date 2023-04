Oma-Namen für Jungs: Wunderschöne männliche Varianten von Großmutters Vornamen

Wenn die werdenden Eltern also ein bisschen einfallsreich werden, finden sich mitunter Namen, mit denen sie der geliebten Oma doch noch die Ehre erweisen können. Auch wenn Außenstehende vielleicht nicht auf den ersten Blick den Großmutter-Namen darin erkennen, so wissen die wichtigsten Herzensmenschen eben doch, dass der Name eine (versteckte) Liebeserklärung an die beste Oma der Welt ist …