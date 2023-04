16 schöne Mädchennamen mit schlimmen Bedeutungen

Achtung: Diese Mädchennamen haben IM AUSLAND eine schlechte Bedeutung:

Amelie: "Amelie" steht im medizinischen Fachjargon für das Fehlen von Gliedmaßen.

Fanny: In England nennt man die weiblichen Genitalien umgangssprachlich (und eher vulgär) "Fanny". In den USA bezeichnet man so auch das Hinterteil.

Kiki: In Japan steht "Kiki" für "Krise", auf den Philippinen für "Vagina".

Lisa: Das griechische Wort für die Krankheit "Krätze" klingt genauso wie "Lisa".

Mona: Es geht auch schlimmer, aber in Spanien ist "Mona" ein "Äffchen".

Pippa: In Italien steht der Begriff "Pippa" in Zusammenhang mit Masturbation und Handjobs. Und in Schweden spricht man von "Pippa", wenn von grobem Sex die Rede ist. Im Griechischen existiert ebenfalls ein Wort, das ganz ähnlich ausgesprochen wird und so viel wie "Blow Job" bedeutet.