Die kreativsten Spitznamen, die Eltern ihren Babys geben

Es ist schon erstaunlich: Da grübeln Eltern so lange über den perfekten Namen für ihr Kind – und am Ende sprechen sie es doch fast nur mit einem Spitznamen an.

Das gilt besonders im ersten Babyjahr. Manche Eltern fangen schließlich schon während der Schwangerschaft an, ihr ungeborenes Kind mit einem Kosenamen zu betiteln – auch weil der richtige Name vielleicht noch gar nicht feststeht. Und bei diesem "Arbeitstitel" bleibt es nach der Geburt dann eben oft noch eine ganze Weile.

Spitznamen als Sprache der Liebe

Aber warum verwenden Eltern eigentlich so gern Kosenamen? Weil sie ein Gefühl der Nähe und Zuneigung ausdrücken, eine besondere Verbundenheit zu ihrem Kind signalisieren. Und vielleicht auch, weil man bei der Spitznamenfindung so wunderbar kreativ sein kann, wie die Eltern im Video oben beweisen ...