Das sind die schönsten und beliebtesten türkischen Mädchennamen

In der türkischen Kultur ist die Wahl des Vornamen sehr wichtig und oft mit Traditionen und Bräuchen verbunden. Türkische Mädchennamen sind vielfältig, meist sehr melodisch und haben in der Regel eine tiefere Bedeutung. Einige der beliebtesten Namen sind Aylin, was so viel wie "Mondlicht" ausdrückt, oder Elif, was "der erste Buchstabe des Alphabets" bedeutet und oft als Symbol für Weisheit und Wissen verwendet wird. Auch der Name Esra ist in der Türkei sehr verbreitet und meint übersetzt "Hilfe" oder "Unterstützung". Wir haben für euch eine Auswahl der beliebtesten und schönsten türkischen Mädchennamen gesammelt – inklusive Bedeutung natürlich.