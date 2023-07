Bei der Namenswahl kann es helfen, wenn sich die Eltern an den Bedeutungen der Vornamen orientieren. Viele Vornamen haben einen ähnlichen Ursprung, was eine schöne und nicht ganz so offensichtliche Verbindung schafft.

Hier sind die schönsten Vornamen-Kombinationen für Drillings-Jungs:

Thore, Louis, Kilian: bedeuten "der Kämpfer"

Jako, Kano, Valentin: bedeuten "der Starke"

Tayo, Jaron, Ben: bedeuten "Glück"

Cedric, Milo, Rasmus: bedeuten "Liebe"

Fiete, Henry, Miran: bedeuten "Frieden"

Ari, Leo, Luano: bedeuten "Löwe"

Matteo, Jon, Janis: bedeuten "Geschenk"

Philipp, Eric, Adam: Namen aus Disney-Filmen

Magnus, Rune, Leif: Wikinger-Namen

Aaron, David, Elias: biblische Namen

Gabriel, Raphael, Elion: Namen von Engeln

Hans, Konrad, Frieder: Namen aus Märchen