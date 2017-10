Pipi, Kacka, hihihi – Vater, Kind und die Hygiene

Ein sauberer Kinder-Po ist auch Vatersache – findet jedenfalls Elternblogger Kai Bösel und schreibt hier übers Wickeln, saubere Klos und schmutzige Türklinken.



Während viele kinderlose Männer nur mit Seife und Deo durch den Tag kommen, steigt mit dem Nachwuchs der Bedarf an Toilettenartikeln. Laut einer Studie des Hygiene- und Gesundheitsprodukte-Unternehmens Essity kaufen aber nur 18% aller befragten Männer in Deutschland Hygieneprodukte für ihre Kinder, sogar nur 10% kaufen Windeln. Das ist in Zeiten moderner Papas ein ernüchterndes Ergebnis, denn ein sauberer Baby-Hintern ist auch Vatersache. Anlass, das Thema zu beleuchten:

Anscheinend finden kleine Kinder ihre Ausscheidungen recht witzig, denn im KiTa-Alter startet irgendwann die „Pipi-Kacka-Phase“, in der schon allein der Ausspruch eines dieser Worte für großes Gelächter der kleinen Stöpsel sorgt. Eltern finden das, was hinten und vorne – und manchmal auch oben – rauskommt, je nach Situation und Umgebung weniger witzig. Und während man sich zu Hause meist noch souverän an jedes „Problem“ heranmacht, kann eine öffentliche Toilette oder ein WC in der Bahn schon eine echte Herausforderung sein.

Saubere Männerklos

Meine Tochter ist mittlerweile fünf Jahre alt. Wenn wir unterwegs sind, nehme ich sie immer mit auf das Männerklo, denn da die meisten Kerle das Urinal nutzen, sind die abschließbaren Toiletten in der Regel recht sauber. Trotzdem wischen wir, wenn vorhanden, die Klobrille vor der Benutzung mit Desinfektionstüchern ab.

Keimschleuder Türklinke

Durch die KiTa war meine Tochter recht schnell in der Lage, sich alleine abzuputzen. Aber wirklich entscheidend wird es erst am Waschbecken: Die Finger werden ordentlich mit Seife gewachsen, danach mit Papiertuch oder Luftgebläse getrocknet, Stoffhandtücher meiden wir. Wobei meine Tochter Angst vor den Händetrockner hat und wegläuft, wenn so ein Gerät anspringt. Sollte am Ausgang noch ein Desinfektionsmittelspender stehen, nehmen wir den auch noch mit. Und tatsächlich öffne ich die Tür nach draußen gern mit einem Papiertuch in der Hand. Denn diesem kleinen Türgriff traue ich von allem am wenigsten. Schließlich sieht man ja, wie viele Ferkel ohne die Hände zu waschen nach draußen gehen.

Barfußlaufen ist toll!

Ansonsten gbt’s bei uns ein normales Maß an Hygiene: zwei Mal am Tag Zähne putzen, zwei Mal pro Woche ein ausgiebiges Bad in der Wanne inklusive einer fetten Badebombe für den Spaß. Unsere Tochter wäscht außerdem so ziemlich jeden Abend ihre Füße im Waschbecken. Denn sie liebt es, barfuß zu laufen. Das finden wir großartig, denn bei aller Sauberkeit halte ich es für wichtig, dass Kinder die Elemente mit allen Sinnen erleben.

Deshalb ist mein Tipp: möglichst entspannt bleiben, nicht zu oft „Nein“ sagen und den Kleinen die wichtigsten Grundlagen in Sachen Sauberkeit möglichst früh beibringen, trotzdem aber immer mit dabei sein und nachhelfen. Dann wird das klappen mit der Hygiene.

