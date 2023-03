Die Schlafbedürfnisse von Kindern sind extrem individuell. Deshalb wird in diesem Text keine Altersangabe zu finden sein, ab wann kein Mittagsschlaf mehr nötig ist. "So lange Kinder mittags schlafen wollen, sollte man sie auch lassen", rät Dr. Oberle grundsätzlich. Es gibt durchaus Kinder, die auch noch weit über das Kleinkindalter hinaus mittags schlafen möchten und es ihnen auch durchaus gut bekommt. Wenn also nach dem Kindergarten völlig erschöpft im Auto geschlummert wird, ist das absolut okay und sogar gesund so. Andere weigern sich schon mit nicht mal zwei Jahren gegen den Tagschlaf. Sobald der Nachwuchs tagsüber nicht mehr schlafen will, wendet sich das Blatt. Zwingen bringt dann nichts. Im Gegenteil. Dann sollte man es ruhig auch mal ohne ein Mittagsschläfchen probieren und schauen, wie es den Tag übersteht. "Wenn das Kind am Tag nicht schläft, aber trotzdem gut drauf ist und das abendliche Einschlafen genauso gut funktioniert, dann braucht es den Mittagsschlaf nicht mehr", stellt Dr. Oberle fest. Sind Kinder allerdings im Laufe des Nachmittages durch ihre Müdigkeit schlecht gelaunt, weinerlich und anhänglich und schlafen abends durch die Überreizung des Tages schlecht ein oder weit vor der regulären Zubettgehzeit, sind das eindeutige Zeichen: Euer Kleines braucht den Mittagsschlaf doch noch!

Länger als zwei Stunden? No Go! Dann krieg ich die Minis heute Abend nicht ins Bett. Ist das wirklich so? Kann man diese Rechnung anstellen? Und sollte man also sein Kind ruhig wecken, wenn man das Gefühl hat, es schläft zu lange? "Grundsätzlich sollte man sein Kind nie wecken", erklärt uns Dr. Oberele, denn: "Man könnte eine ungünstige Schlafphase erwischen, zum Beispiel die Traumphase oder den Tiefschlaf. Beides schwierig. Dann kann die Laune des Kindes auch schnell mal den Nachmittag verderben." Besser: Abwarten, Käffchen trinken und die Zeit mit dem schlafenden Bündel genießen. Außerdem: Einen gewissen Rhythmus hat jedes Kind. Den zu verändern ist sehr schwer, und für Kind und Eltern oft mit Stress und viel Mühe verbunden.