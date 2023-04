"Mama, weißt du eigentlich, warum ich manchmal ewig zum Einschlafen brauche?"

Hey Mama,

weißt du, heute ist so viel passiert. Ich habe so viele Bilder im Kopf, so viel Neues. Puh, ich weiß gar nicht, wohin mit all den neuen Informationen. Ans Schlafen ist noch nicht zu denken. Ich muss schließlich noch mal alles gedanklich und auch emotional durchgehen. Die Erlebnisse in der Kita, all die lustigen Tiere im Park, die spannenden Geräte auf dem Spielplatz – und auch die Fahrt auf dem Fahrrad, während mir der Wind so lustig in den Ohren gekitzelt hat.