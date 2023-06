Dreifache Mutter verrät "Das habe bei meinem zweiten Baby anders gemacht – als Schlaf-Coach"

Doch was da so an Patentrezepten feilgeboten wird, sorgt oft nur für noch mehr Verwirrung, Stress und viele Fragezeichen. Es ist offensichtlich: Wenn es ums Thema Babyschlaf geht, streiten sich die Gelehrten. Die einen schwören aufs Familienbett, die anderen verteufeln es (Stichwort: plötzlicher Kindstod), manche empfehlen Einschlafstillen, für die Nächsten ist es das absolute No-Go. "Also was denn jetzt?", fragt sich da das ohnehin nicht mehr allzu auffassungsstarke, übermüdete Eltern-Hirn.

Babyschlaf-Expertin weiß Rat

"Nirgendwo kursieren so viele Mythen, Falschaussagen und Ammenmärchen wie beim Thema Babyschlaf", weiß auch Schlafcoachin und Dreifach-Mama Nicola ("inliebebegleiten").

Als Expertin für Baby- und Kleinkindschlaf weiß sie genau, in welche Falle vor allem Erstlingseltern häufig tappen. "Bei meinem ersten Kind habe ich mich noch so sehr beeinflussen lassen von dem, was andere mir erzählt haben, wie sie zu schlafen hätte, wann ich sie wo stillen müsste etc. Und was war das Ergebnis? Ich war noch nie so unausgeschlafen und kaputt wie damals, habe mir einreden lassen, dass es nicht normal sei, mit meinem Kind im gleichen Bett zu schlafen und habe es so auch nur geschafft, acht Monate zu stillen."