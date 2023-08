Drei Jahre wach oder: Kind, schlaf! Endlich! Durch!

Alles versucht!

Geräusche-App, pucken, Schnuller, Familienbett, Babybett, tragen, schieben, tanzen, singen, hüpfen, hermetisch abgeriegelte Dunkelheit – ihr braucht Ideen rund ums besser Schlafen? Meldet euch, wir haben alles ausprobiert. Am Ende aller Schlafprotokolle und -bedarfslisten sahen wir aber ein: Unsere Tochter ist ein Hybrid. Halb Eule, halb Lerche. Leider nicht auf die entspannte Weise, sondern die mit spät einschlafen und früh aufstehen.

Das zeichnete sich schon recht früh ab: Wenn alle Eltern nach dem Pekip-Kurs nach Hause eilten, um den Vormittagsschlaf ihrer Babys sinnvoll zu nutzen, fing unser Tag erst an. Mit fünf Monaten reichte meiner Tochter ein Schläfchen am frühen Nachmittag. Mit etwa zwei Jahren hat sie den Mittagsschlaf komplett abgeschafft. Heute, sie ist mittlerweile drei Jahre alt, gibt es keine Waschmaschinenkonzerte mehr. Aber wir stehen immer noch nachts auf, wandern durch die Wohnung, machen eine Wassermilch (Wasser + Schuss Hafermilch für die Farbe) und sind eine halbe bis zwei Stunden wach. Immerhin: Die Einschlafbegleitung dauert selten länger als zwanzig Minuten, da gab es auch ganz andere Phasen. Orientiert man sich an den gängigen Schlafbedarfstabellen wäre das Kind ungefähr sechs.

Ultimative Tipps für schlafresistente Babys

Liebe Babyeltern, bevor ihr nun angesichts der noch auf euch wartenden Kleinkindjahre resigniert die Segel streicht: Man gewöhnt sich dran. Nicht an die ersten Monate mit WIRKLICH wenig Schlaf. Die gehen vorüber. Aber daran, auch mit sechs Stunden Schlaf auszukommen (insgesamt, nicht am Stück natürlich). Und damit mein Jammern für euch auch ein bisschen hilfreich und nicht nur völlig desillusionierend ist, hier noch meine ultimativen Tipps, die ihr ausprobieren könnt, wenn euer Baby ähnlich schlafresistent ist:

den Cosy-Me Schlafsack testen (hat uns bis zum ca. fünften Monat super geholfen) – das ist ein spezieller Puck-Schlafsack mit integrierter Matratze und Bändern zum Verschließen, super praktisch!

es mal ohne Schlafsack bzw. später Decke versuchen (unser Kind schläft bis heute "ohne alles" am ruhigsten)

Familienbett oder Mama-Kind- bzw. Papa-Kind-Bett

Einschlafmeditationen für Kinder oder Schlafmusik ohne Gesang (Spotify!)

Schnuller (Mit drei Jahren? So rufe jemand das Jugendamt!)

Flasche Milch solange es das Kind braucht (Das natürliche Stillalter liegt bei zwei bis sieben Jahren, warum gilt das eigentlich nicht für Flaschenmilch?!)

Wenn bei nächtlichen Party-Stunden gar nichts mehr hilft: aufstehen, spielen lassen und es später noch mal versuchen – Profis sorgen dafür, dass die Umgebung sicher für das Kind ist und legen sich eine Matratze daneben.

Ende gut, alles gut – auch beim Schlafen

Am Ende ist aber gilt für aber nur eins: Richtig ist, was hilft und allen Familienmitgliedern den meisten Schlaf beschert.

PS: Diesen Text habe ich vor einem halben Jahr geschrieben, war aber immer zu müde, ihn in Form zu bringen. Mittlerweile, und ich traue es mich fast gar nicht laut auszusprechen, schläft sie an fünf von sieben Nächten von 20 bis 6:30 Uhr durch. Es wird also echt alles gut! ;)