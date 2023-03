Schlafberaterin berichtet: "So bringe ich meine eigenen Kinder ins Bett"

Kaum ein Thema bewegt Eltern mehr als "Babyschlaf". Auch wir hier bei "Leben & erziehen" stellen immer wieder fest, dass die meisten Mamas und Papas einen enormen Wissensdurst auf diesem Gebiet haben. Klar, weil ein (Baby-)Alltag mit enormem Schlafmangel ganz einfach überirdisch anstrengend sein kann!

Viele Antworten zu brennenden Fragen geben wir euch bereits auf unserer Website, zum Beispiel: "Was hat es mit einer Schlafregression auf sich?", "Was ist Dreamfeeding?" oder "Ab wann braucht mein Kind keinen Mittagsschlaf mehr?".

Nun haben wir aber mal andersherum gefragt: Was macht eine Schlafberaterin eigentlich mit ihren eigenen Kindern, wenn es um die nächtliche Ruhe geht? Was sind ihr besten Schlaftipps? Was sollte man besser vermeiden? Katharina Schmidt ist zertifizierte Schlafberaterin für Baby- und Kleinkindschlaf. Sie plädiert auf ihrem Instagram-Account dafür, "KINDERSchlaf ganzheitlich zu verstehen" und postet dazu unglaublich spannende Fakten und hilfreiche Tipps. Plus: Sie bietet regelmäßig ihren Fragen-Freitag an, an dem ihr Follower und Follwerinnen Fragen stellen können – völlig kostenlos. Mehr Infos zu Katharina findet ihr auch auf ihrer Website childsleep.de.