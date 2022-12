Schuld sind hormonelle Veränderungen

Das Problem bei der Sache ist: Die Wirklichkeit kleiner Babys sieht ganz anders aus. Eine Ahnung davon erhalten werdende Mütter in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Die meisten Frauen wachen in dieser Zeit nachts mehrmals auf. Häufig liegen sie eine Stunde oder länger im Bett und finden nicht in den Schlaf zurück. Der Grund: In den letzten Wochen vor der Geburt richtet sich das Schlafmuster der Frau nach dem des Ungeborenen. Ausgelöst wird das von tiefgreifenden hormonellen Veränderungen. Bis zur Geburt geht das so. Danach stellt sich der Organismus der Frau sofort wieder auf den vertrauten Rhythmus von Tag und Nacht um. Das Baby allerdings behält den Zyklus aus der Zeit im Mutterleib erst einmal bei. In den ersten Lebenswochen macht es keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht, es hat einen Drei- bis Vier-Stunden-Rhythmus (im Einzelfall kann er kürzer oder länger sein).

Erst ab der sechsten Lebenswoche wird seine nächtliche Schlafphase länger, in ganz kleinen Schritten.Tagsüber bleibt für die nächsten Monate der gewohnte Rhythmus erhalten, das Baby schlummert zwei- bis dreimal etwa drei bis vier Stunden lang. Gegen Ende des ersten Lebensjahres dann schlafen die meisten Kinder nachts sechs bis zehn Stunden durch.

Eine gute Methode, um vor allem sehr wachen Babys zu helfen, besser zur Ruhe zu kommen, ist das Pucken. Hierbei wird das Baby fest in ein Tuch oder eine Decke gewickelt. Zum einen kann so der sogenannte Moro-Reflex abgeschwächt werden, der das Baby im Schlaf aufschrecken lässt. Und zum anderen fühlt es sich dank der Enge des Tuches an die Geborgenheit des Mutterleibs erinnert.