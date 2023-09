Gemüse-Kartoffel-Getreide-Brei

Kürbis-Hirse-Brei

1. Ein Stück Hokkaido-Kürbis (100 g) waschen, trocknen, Kerne herauskratzen. Mit Schale klein schneiden. 50 g Kartoffeln schälen, klein schneiden. Beides in einen kleinen Topf geben. So viel Wasser zugeben, dass alles bedeckt ist. In 10 bis 15 Minuten weich kochen. Abgießen, Kochwasser auffangen.

2. Kürbis und Kartoffeln in den Topf zurückgeben, auf den Herd stellen. 10 g Hirseflocken und etwas Kochwasser zugeben. Unter Rühren etwa 2 Minuten garen.

3. Topf vom Herd ziehen. Mit dem Stabmixer fein pürieren. 1 EL Rapsöl und 20 ml Orangensaft einrühren.

Erbsen-Hafer-Stampf

1. Etwa 50 g Kartoffeln schälen, klein schneiden. In wenig Wasser etwa 15 Minuten weich kochen. Nach 10 Minuten 100 g TK-Erbsen zugeben, mitkochen. Abgießen, Kochwasser auffangen.

2. Kartoffeln und Erbsen in etwas Koch- wasser mit dem Stabmixer pürieren (oder für ältere Kinder mit einem Kartoffelstampfer zu Mus zerdrücken). 10 g zarte Haferflocken, 1 EL Rapsöl und 20 ml Apfelsaft einrühren.