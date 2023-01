Das sind die besten Durstlöscher fürs Baby

Im Sommer, wenn es richtig warm wird, steht vielen Babys eine neue Erfahrung bevor: die ersten reinen Getränke. Die Mutter- oder Flaschenmilch, die sie bis dahin ausschließlich bekamen, ist mehr als das: Sie versorgt die Kleinen sowohl mit der Flüssigkeit, die ihr Körper braucht, als auch mit Energie und anderen wichtigen Nährstoffen – Babys essen und trinken damit gewissermaßen gleichzeitig. An normalen Tagen sind Kinder damit bestens versorgt und brauchen nichts zusätzlich, sagt die Ernährungsberaterin Claudia Thienel aus Bonn. Nur an sehr heißen Tagen benötigen sie zusätzliche Flüssigkeit. Eltern erkennen das am besten daran, dass ihr Baby im Nacken schwitzt.