Viel Abwechslung, wenig Zucker

In der Breizeit lernt ein Baby neue Lebensmittel kennen – und mag sie oder auch nicht. Es gewöhnt sich an feste Mahlzeiten und entdeckt, wie viel Spaß das Essen am Familientisch macht. Traditionell geht es mit Möhrenbrei los, es spricht aber nichts dagegen, mit Pastinaken, Fenchel oder Zucchini zu starten. Die schmecken ebenso mild – und machen weniger Flecken. Und wenn das Kind lieber an Brotrinden und Bananenstückchen lutscht, statt Obstpüree zu löffeln, ist das kein Drama. Entscheidender ist: "Wer den Brei selber kocht, sollte ihn nicht zuckern oder salzen", rät Kristina Köhler. Auch Gekauftes wie Babytees, Fertig-Getreidebrei oder Milchbreie aus dem Gläschen sollten nicht zu süß oder aromatisiert sein. "Kinder gewöhnen sich schnell an den intensiven Geschmack, ihnen das wieder abzugewöhnen ist schwierig", erklärt die Expertin.

Der Babyspeck schmilzt

Mit Einführung der Beikost verlieren Kinder etwas Gewicht, denn so üppig sind die Breimahlzeiten anfangs noch nicht. Dazu kommt, dass die Kleinen immer beweglicher werden: Robben und Krabbeln kosten Energie. Ab dem ersten Geburtstag, wenn die Kinder anfangen zu laufen, verschwindet der Babyspeck allmählich bis spätestens zum dritten Geburtstag. Und wenn er es nicht tut? Wenn Dreijährige immer noch wie kleine Michelin-Männchen aussehen? Dann ist die Gefahr leider groß, dass sie als Erwachsene immer noch übergewichtig sind. Das hat eine groß angelegte Studie der Uni Leipzig ergeben, in der Daten von über 50.000 Kindern ausgewertet wurden.

Aber Eltern können einiges dafür tun, dass es nicht so weit kommt. Denn sie legen das Fundament für das Essverhalten ihrer Kinder. Besonders gut klappt das in den ersten zwei, drei Lebensjahren. Denn dann werden die Geschmacksvorlieben geprägt, ob jemand Obst oder Süßigkeiten mag. Wer sich jetzt gesund ernährt, wird das später beibehalten. Gut, wenn Mütter und Väter Vorbild sind – und vielleicht nicht ganz so optimale Essgewohnheiten ändern. Denn was die Großen essen, wollen die Kleinen – allein schon aus Neugier – auch probieren. Gibt’s bei den Großen zum Beispiel oft Nachtisch oder Süßes, wird Baby das ebenfalls essen wollen. Und umgekehrt: Sind die Mahlzeiten der Eltern vitaminreich und ausgewogen, schauen sich das auch die Kinder ab. Und das ist gut so, denn noch eine Regel sollten Eltern beachten: so oft wie möglich am Familientisch zusammen zu essen. Denn gemeinsam schmeckt’s am besten.