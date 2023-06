So war das große HiPP Gläschen-Tasting

"Fruchtiger denn je!", so lautete das Motto des HiPP Premium Früchte Erlebnisses, welches Mitte Mai in München Schwabing stattgefunden hat. Sechs Familien waren die Ersten, die sich durch alle 11 Sorten der neuen HiPP Premium Früchte probieren durften.

An diesem Vormittag, an dem sich alles um Geschmack und Spaß drehte, konnten sich die Teilnehmer von der ganz besonderen Fruchtigkeit der neuen HiPP Premium Früchte überzeugen. Susanne Lohmeier, Produktmanagerin bei HiPP, begrüßte die Familien und erklärte kurz, was die HiPP Premium Früchte so besonders macht. Dann stürzten sich die kleinen und großen Tester auch schon auf "Erdbeere Himbeere in Apfel", "Mango Erdbeere in Apfel", "Blaubeere Johannisbeere in Apfel mit Haferflocken", sowie auf viele weitere fruchtige Kombinationen und konnten gar nicht genug von den leckeren Früchte- und Frucht & Getreide Gläschen bekommen. Da Kinder bekanntlich sehr ehrlich sind, waren die ratzfatz leergegessenen Gläschen die allerhöchste Auszeichnung, die man an diesem Vormittag bekommen konnte.

Aber auch die Eltern vergaben ausschließlich Bestnoten: "Die neuen HiPP Premium Früchte sind unglaublich lecker! Sie schmecken wie frisch gepflückt und sind wirklich ganz besonders fruchtig!"



Nach der erfolgreichen Verkostung, hatten alle Teilnehmer noch viel Zeit, sich im riesigen Indoorspielplatz des Turncafés "Kleine Sportgeister" auszutoben. Für die Babys und ihre älteren Geschwister gab es noch jede Menge HiPP Snacks und die Eltern konnten es sich bei Kaffee, Croissants und Canapés gut gehen lassen. Am Ende sind alle Familien bestens gelaunt und mit prall gefüllten Goodie Bags nach Hause gegangen.