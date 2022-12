Beratungsservice für (werdende) Eltern: Immer ein offenes Ohr und kostenlos

Eine repräsentative Umfrage vom Aptaclub unter Müttern in Deutschland, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut YouGov, zeigt, dass sich junge Mütter aktiv Rat suchen, wenn sie Fragen zur Geburt, zur Ernährung oder Erziehung des Kindes haben. Neben der Partnerin oder dem Partner und anderen Eltern aus dem Bekanntenkreis, nutzen sie auch professionelle Angebote – darunter auch die Beratungsmöglichkeiten des Aptacare Expertenteams. 57 Prozent der Mütter holen sich beim Thema Beikost Unterstützung. Martina Fay, Diplom-Ökotrophologin im Aptacare Expertenteam weiß: "Die Umstellung auf Beikost ist ein besonderer Meilenstein in der Kindesentwicklung. Uns erreichen daher viele Fragen dazu. Oft ist es nur eine Rückversicherung, alles richtig zu machen – selbst von Müttern mit älteren Kindern". Mit 49 Prozent belegt das Stillen den Platz zwei der häufigsten Themen. "Gerade in den ersten Monaten sind Fragen zur Ernährung das Hauptanliegen unserer Anruferinnen und Anrufer.", sagt Stephanie Zurhausen, Diätassistentin beim Aptacare Expertenteam. Am dritthäufigsten angesprochen wurde der Themenbereich "Schlafen".

Das Aptacare Expertenteam gibt es seit 40 Jahren: 1982 startete es als das erste "Mütterberatung" seiner Art. Längst werden nicht mehr nur noch Frauen beraten, auch viele Väter bitten um Hilfe.