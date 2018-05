Eine Autofahrt mit Kindern kann ganz entspannt verlaufen – vorausgesetzt, Sie haben vorgesorgt und genug Proviant und Spiel-Ideen im Gepäck. So können Sie beruhigt in Ihre Ferien starten.



Alles klar mit dem Auto?

Kurz vor der Abfahrt werden Sie vermutlich tanken – dann können Sie Ihren Wagen gleich noch einem Schnell-Check unterziehen:

Ist genug Luft in den Reifen?

in den Reifen? Stimmt der Ölstand ?

? Funktioniert die Beleuchtung ?

? Die Papiere dabei? Neben dem Kfz- und Führerschein raten Versicherer dazu, die Internationale Versicherungskarte (auch Grüne Karte genannt) und den Europäischen Unfall­bericht bei Fahrten ins Ausland mitzunehmen. Das kann die Formalitäten bei einem Unfall deutlich erleichtern.

dabei? Neben dem Kfz- und Führerschein raten Versicherer dazu, die Internationale Versicherungskarte (auch Grüne Karte genannt) und den Europäischen Unfall­bericht bei Fahrten ins Ausland mitzunehmen. Das kann die Formalitäten bei einem Unfall deutlich erleichtern. Haben Sie auch an die Warnweste gedacht? (Ist seit 1. Juli 2014 Pflicht.)

gedacht? (Ist seit 1. Juli 2014 Pflicht.) Ist der Kindersitz sicher im Auto montiert?

Gut gepackt

Die wichtigsten Kleinigkeiten für unterwegs packen Eltern am besten in einen eigenen Rucksack und nehmen ihn mit nach vorne. Dazu zählen:

Spiele für die Fahrt,

für die Fahrt, das Kuscheltier des Kindes,

des Kindes, ein Schlafkissen und eine Decke ,

, ein Ersatzschnuller ,

, Feuchttücher.

Einen Plan für die Route

Kann Ihr Kind im Auto gut schlafen? Dann empfiehlt es sich, frühmorgens loszufahren. Auch wenn Sie ein Navi haben, ist eine Karte manchmal sehr nützlich – zum Beispiel wenn das Navi mal ausfällt. Praktisch sind auch Online-Routenplaner, mit denen Sie verschiedene Routen vergleichen und Ihre Wunsch-Route ausdrucken können.

Das schmeckt unterwegs

Reisen macht hungrig. Deshalb brauchen Familien Proviant. Für unterwegs eignen sich klein geschnittenes Obst und Rohkost. Dazu schmecken belegte Vollkornbrote oder Brötchen. Unbedingt auch genug zu trinken einpacken. Falls Sie mit Baby reisen und nicht stillen, können Sie das abgemessene Milchpulver schon ins Fläschchen füllen und mit dem abgekochten Wasser aus einer Thermoskanne aufgießen. Älteren Babys schmeckt kalter Fruchtbrei aus dem Gläschen.

Erste Hilfe gegen Übelkeit

Damit Sie nicht bald „Mama, mir ist schlecht“ hören: Im Auto sollten Kinder keine Bilderbücher anschauen. Das führt zu Übelkeit. Alternative: CDs oder Kassetten anhören. Falls Ihrem Kind im Auto übel wird, hilft es, den kleinen Beifahrer konzentriert nach draußen schauen zu lassen. Noch besser: Pause an der frischen Luft machen.

Viele Eltern haben homöopathische Mittel gegen Reiseübelkeit im Gepäck: Cocculus oder Tabaccum. Bitte vorher den Kinderarzt um Rat fragen.

Mach mal Pause!

Gut, wenn Eltern etwa alle zwei Stunden Pausen einplanen. Dann heißt es toben – mindestens eine halbe Stunde lang. Manche Raststätten bieten auch Kinderspielplätze an. Mit einigen Pausen kommen Sie vielleicht später an Ihrem Urlaubsziel an – aber dafür entspannt!

So vergeht die Fahrt im Flug

Schön, wenn Sie Ihrem Kind auf der Rückbank Gesellschaft leisten – und Ideen für Spiele haben. Zum Beispiel diese:

Hier kommt die Maus: Malen Sie sich auf Ihre Fingerkuppe eine Maus. Jetzt krabbelt sie hinters Ohr, auf den Bauch… ( für Babys )

Malen Sie sich auf Ihre Fingerkuppe eine Maus. Jetzt krabbelt sie hinters Ohr, auf den Bauch… ( ) Tierische Reisende: Verstecken Sie in einer Box Spielzeugtiere und ahmen Sie deren Geräusche nach. Ihr Kind errät, um wen es geht. ( ab 1 )

Verstecken Sie in einer Box Spielzeugtiere und ahmen Sie deren Geräusche nach. Ihr Kind errät, um wen es geht. ( ) Wem fällt mehr ein? Jeder zählt auf, was alles zu einem Bauernhof gehört: Menschen, Tiere, Geräte… Dann geht‘s weiter mit dem Supermarkt oder dem Spielplatz. ( ab 2 )

Jeder zählt auf, was alles zu einem Bauernhof gehört: Menschen, Tiere, Geräte… Dann geht‘s weiter mit dem Supermarkt oder dem Spielplatz. ( ) Ich packe meinen Koffer: Sie und Ihr Kind zählen abwechselnd auf, was Sie mitnehmen. Dabei wiederholen Sie zuerst, was schon im Koffer liegt. Wer als Erster einen Gegenstand vergisst, hat verloren. ( ab 3 )

Sie und Ihr Kind zählen abwechselnd auf, was Sie mitnehmen. Dabei wiederholen Sie zuerst, was schon im Koffer liegt. Wer als Erster einen Gegenstand vergisst, hat verloren. ( ) Noch mehr Spaß haben Familien mit unserem Reise-Bingo zum Ausdrucken. Hier geht’s zum Download.

