Tipps vom Tierpsychologen

Wie werden aus Hund und Kind Freunde? Kann das überhaupt gut gehen? Ja, wenn Eltern wissen, wie ihr Tier tickt.

Dazu witzige Fotos von Hund Zoey und Baby Jasper.



Der Nachwuchs ist da. Und steht sofort im Mittelpunkt. Da, wo bisher der Hund war. „In dieser Situation machen die meisten Eltern einen großen Fehler“, sagt Tierpsychologe Jürgen Seidel aus Ravensburg, Hundebesitzer und Vater von drei Kindern.

„Sie haben dem Tier gegenüber ein schlechtes Gewissen und widmen sich ihm ganz intensiv, wenn das Kind schläft.“ Ist das Baby wach, wird der Hund wieder links liegen gelassen.

Die Botschaft, die dieses Verhalten dem Tier vermittelt, ist: „Es geht mir gut, wenn das Kind weg ist. Ist es da, ist das schlecht für mich.“ Und schlecht für die Beziehung zum Baby.

Den Hund miteinbeziehen

Der Hundetrainer rät deshalb, den Hund von Anfang an miteinzubeziehen. Er wird anfangs nur noch gefüttert, bespielt und bespaßt, wenn das Kind dabei ist. Ist das Baby nicht mit von der Partie, wird auch der Hund nicht oder zumindest nicht groß beachtet. „Kinder werden nicht als ranghöher angesehen, deshalb muss der Hund positive Erfahrungen mit dem Baby verknüpfen.“ Er soll keinen Grund haben, eifersüchtig zu sein. Gleichzeitig soll auch das Kind schon früh lernen, dass ein Tier kein Spielzeug ist. Es tut dem Hund weh, wenn man an seinem Fell zieht, ihn in die Nase oder ins Ohr zwickt. Er will in Ruhe fressen und schlafen.

Niemals ohne Aufsicht

Dass Kinder sich an diese Regeln halten, ist allerdings in diesem Alter nicht zu erwarten. Viel zu schnell kommen Tier und Baby in Situationen, in denen selbst der liebste Hund – vielleicht nur aus Selbstschutz – nach dem Kind schnappt. Deshalb der dringende Appell von Jürgen Seidel: „Nie, auch nicht nur für wenige Sekunden, Kind und Hund alleine lassen!“

Urlaub mit dem Haustier

Im kostenlosen E-Book Kinder und Tiere – der Guide für das perfekte Miteinander finden Sie wichtige Informationen zum Thema „Urlaub mit dem Haustier“(plus Checkliste). Außerdem: Diese Betreuungsmöglichkeiten gibt es, wenn Hund, Kaninchen oder Katze zu Hause bleiben.

