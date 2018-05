Rauchverbot im Auto, wenn Kinder mitfahren?

Seit 1. Mai 2018 gilt in Österreich: Fahren im Auto Minderjährige mit, ist das Rauchen am Steuer untersagt. Sollte das auch bei uns eingeführt werden?



Anfang Mai 2018 ist in Österreich ein Gesetz in Kraft getreten, dass das Rauchen im Auto verbietet, wenn Kinder mitfahren. Werden Raucher erwischt, kostet sie das zwischen 50 und 100 Euro. Im Wiederholungsfall drohen sogar bis zu 1.000 Euro Bußgeld.

