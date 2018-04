Regeln für die gemeinsame Kasse

Klare Absprachen erleichtern Paaren den Umgang mit der gemeinsamen Kasse. Werner Sanio von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Schuldnerberatung in Kassel gibt Tipps:

Jeder der beiden Partner sollte sein eigenes Konto auch in der Elternzeit behalten. So bewahrt er sich ein Stück Unabhängigkeit. Der verdienende Partner kann darauf eine feste Summe überweisen. Vorher wird geklärt, wer für welche laufenden Kosten zuständig ist.

Über gemeinsame Konten haben am besten beide Partner die Verfügungsgewalt. Dann ist keiner der Bittsteller. Jeder Partner sollte eine Summe Geld haben, über die er frei verfügen kann, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Ein Haushaltsplan und ein Haushaltsbuch helfen, den Überblick zu bewahren und zu erkennen, was man sich leisten kann und was nicht.

Grundsätzlich gilt: den anderen nicht mit größeren Anschaffungen überrumpeln. Ob Möbel, Auto oder Stereoanlage – die Partner sollten zusammen planen, was sie sich kaufen möchten.