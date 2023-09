Mama geht das Herz auf: "Deshalb ist DREI das magischste und allerbeste Alter!"

1. Die Sprache

Einer der niedlichsten Gründe ist die Sprache meines dreijährigen Minis. Zum Niederknien! Wenn er zum Beispiel "Danke mir, Mama!" anstatt "Danke dir, Mama!", sagt. Oder "Tschüss, schön Tag noch!" und "Hab dich lieb, Mama" zum Abschied in der Kita. Oder "Das war richtig cool heute" – ja, dann geht mir das Herz auf. Es sind auch die kleinen Versprecher, die mir regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mit drei Jahren haben die meisten Kids bereits ein großes Vokabular entwickelt. Sie können sich schon recht verständlich ausdrücken und einfache Sätze bilden. Und, oh ja, richtige Geschichten erzählen. So witzig und süß!!

Aber was am tollsten ist: Dreijährige können uns ENDLICH ihre Bedürfnisse und Gefühle besser mitteilen! Danach hatte ich mich so lange gesehnt. Das Rätselraten hat nun endlich ein Ende. "Ich hab Aua am Kopf, Mama!" ist schon einmal viel eindeutiger als bloß "Aua!".