Natürliche Fotos sind viel wertvoller!

Tatsächlich erinnere mich noch sehr gut an die weltberühmten Fotos von Anne Geddes: Babys in Kohlblättern, Babys im Kokon, Babys im Koalakostüm. In den frühen Neunzigern hing so ein Kalender auch bei uns in der Küche. Heute sagt meine Mutter zu mir: "Die Fotos gefallen mir überhaupt nicht mehr." Warum? "Ich mag nicht, dass die Babys zu Objekten werden. Babys sollen Babys bleiben."