Die schönsten Fingerspiele für Babys

Text und Anleitung zu "Oben auf der Regenrinne sitzt die kleine freche Spinne"

Oben auf der Regenrinne

sitzt die kleine freche Spinne.

Hi, hi, hi, so lacht sie munter

und lässt sich gleich zur Hand herunter.

Krabbelt hin und krabbelt her

Krabbeln, das ist gar nicht schwer!

Die kleine freche Spinne zieht sich hoch zur Regenrinne.

Oben auf der Regenrinne sitzt die kleine freche Spinne.

Oh, la, la, was seh ich da?

Die zweite Hand ist auch noch da!

Hi, hi, hi so lacht sie munter

und lässt sich gleich zur Hand herunter.

Krabbelt hin und krabbelt her

Krabbeln, das ist gar nicht schwer!

Die kleine freche Spinne zieht sich hoch zur Regenrinne.

Hier ist sie zu Haus und ruht sich endlich aus.

Fingerspiel: Die Hand des Erzählers ist die Spinne und die Schulter eines Kindes ist zum Beispiel die Regenrinne. Von dort klettert die Spinne nacheinander zu den beiden Händen des Kindes hinunter.