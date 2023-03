"Sorry, aber ich bin genervt von unerwünschten Erziehungstipps kinderloser Menschen!"

Klar, auch ich bekomme gerne Hilfe ...

Damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt: Auch ich hatte schon während der Schwangerschaft eine Million Fragen im Kopf. Auch ich googelte mich teilweise wund. Und freute mich dann, wenn ich beispielsweise meine Schwestern, die bereits Kinder haben, um Rat fragen konnte. Oder mich mit Mama(-to-be-)Freundinnnen über Windeln, wunde Popos und die besten Stilleinlagen austauschen konnte. Wenn ich also proaktiv auf mir ratschlaggebende Personen zugehen konnte und diese mir mit einem offenen Ohr und hilfreichen Tipps entgegenkamen. Win-Win!

Aber komplett ungefragt und tendenziell etwas besserwisserische Kommentare zu Baby- und Familienthemen zu bekommen, finde ich auch heute, fünf Jahre später, noch ziemlich nervig.

"Also bei meinem Neffen war das so ..."

Besonders "lustig" wird es ja bei Kommentaren, die von kinderlosen Menschen kommen: "Oh nein, ihr habt schon wieder nicht geschlafen!?!?! Also bei meinem Neffen war das ja so: Der hat wirklich tatsächlich ernsthaft schon mit drei Monaten durchgeschlafen. Aber mein Bruder und meine Schwägerin haben das auch echt clever gemacht. Die haben den gleich im eigenen Kinderzimmer schlafen lassen. Küsschen, Schlafuhr an und – gute Nacht! Das solltest DU auch mal ausprobieren! Du siehst nämlich echt müde aus!!!"

Kommen euch solche Sätze bekannt vor? Es gibt ja wohl mindestens eine Person in jedem Umfeld, die es OHNE Kinder um Längen besser weiß und das Kinder-Diplom mit Bestnote und Sternchen abgeschlossen hat. Keine Chance, Mama!

Sorry, aber wenn ich keine Ahnung habe, dann halte ich mich mit klugen Ratschlägen eher zurück. Das heißt nicht, dass man sich nicht mehr äußern darf. Aber eben mit einer gewissen Demut der Unerfahrenheit gegenüber. Oder wie seht ihr das?