6 Anzeichen, dass dein Baby Linkshänder ist

Das Halten von Stiften und Besteck ist dabei weniger aussagekräftig, weil Kinder oftmals nachahmen, was sie bei uns sehen oder diese Dinge von uns unbewusst in die rechte Hand gedrückt bekommen. Deshalb ist es ratsam, diese Gegenstände in die Mitte zu legen. So kann das Kind intuitiv entscheiden, mit welcher Seite es danach greifen möchte.

Wichtig ist: Linkshändigkeit ist nicht "besser" oder "schlechter" als Rechtshändigkeit. Die führende Hand lässt keinen Rückschluss auf Intelligenz oder Fähigkeiten zu.

Früher wurden Linkshänder umerzogen – davor warnen Psychologen heute ausdrücklich. Doch in einer von Rechtshändern dominierten Welt stoßen Linkshänder noch immer auf Schwierigkeiten. Die Schere will nicht schneiden, die Spirale am Block stört. Solche Probleme lassen sich mit der richtigen Ausstattung jedoch leicht aus der Welt schaffen.

So können Eltern ihr Kind unterstützen:

Messer, Gabel und Gläser nach Vorliebe des Kindes auf dem Tisch platzieren.

Kartoffel- und Gemüseschäler für Linkshänder anschaffen.

Beim Fachhändler nach Schulmaterialien für Linkshänder fragen.

Die Schreibtischlampe sollte Licht von rechts werfen.

Über Spielzeug für Linkshänder informieren.

Schon im Mutterleib ist die Händigkeit eines Kindes im Gehirn festgelegt. Zu 25 Prozent wird Linkshändigkeit vererbt, sodass sie in manchen Familien gehäuft auftritt. Eine umfangreiche Studie hat zudem ergeben, dass bei Linkshändern vier Genorte verändert sind. Das heißt, dass die Gene an einer anderen Stelle auf dem Chromosom liegen, wodurch das Gehirn etwas anders organisiert ist. Forscher haben übrigens herausgefunden, dass Linkshänder bei manchen Sportarten wie Tischtennis und bei verbalen Aufgaben leicht im Vorteil sein können.