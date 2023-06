Viele Eltern würden sich manchmal einen kleinen Blick in die Zauberkugel wünschen: Wie wird mein Kind denn mal so? Was wird es später mal machen? Und nicht wenige wünschen sich auch beruflichen Erfolg und einen einigermaßen hohen IQ für ihren Schatz. Kann man das denn überhaupt abschätzen? Eine aktuelle Studie der Ruhr-Universität Bochum belegt nun, dass bereits kurz nach der Geburt festgestellt werden kann, wie intelligent ein Kind im Alter von vier Jahren sein wird.