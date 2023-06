Süße Aggression: "Warum wir unsere Babys auffressen wollen" – wissenschaftlich erklärt

Auch niedliche Haustiere können uns überwältigen

Übrigens gelte dasselbe für unsere Haustiere, wie ein anderer Post bei Instagram nahelegt. "Funk" weist ebenfalls daraufhin, dass es in unserem Gehirn zu einer Überforderung komme, wenn wir etwas unerträglich Niedliches sehen (das kann ein Baby, aber auch ein flauschiges Haustier sein). In unserem Gehirn würden dann die Regionen des Belohnungssystems und der Gefühlsbewältigung aktiviert. Um die Überwältigung auszugleichen, reagiere das Gehirn mit Aggressionen, so vermuten Forscher der University of California in Riverside. Das führe dazu, dass wir den Drang verspüren, das niedliche Wesen zu zerquetschen oder reinzubeißen. Dieses Gefühlchaos erleben wir beispielsweise auch, wenn wir vor Rührung weinen oder bei etwas Traurigem lachen müssen. Laut "Funk" sagt Katherine Stavropoulos von der University of California, dass diese sogenannte Niedlichkeitsaggression in der Regel nicht zu einem Kontrollverlust und echtem Schaden führen. Dennoch sei es wichtig, über die eigenen liebevollen Aggressionen zu reflektieren.

