Zweifache Mutter: "Meine Babys bekommen keine Windeln – und der Effekt ist unglaublich"

Für den Fall, dass trotzdem hin und wieder etwas "daneben" geht, verwendeten sie sogenannte Abhaltewindeln.

"Wir ließen uns nicht stressen und hatten keinen Anspruch auf Perfektion, da wir wussten, wie häufig das Wasserlassen und wie klein die Blase unseres Babys noch war", betont sie.

Auch nachts trocken dank Abhalten

Ab dem zweiten Monaten fingen sie an, auch nachts abzuhalten. Das funktionierte so gut, dass sie es beibehielten. "In einer Leichtschlafphase bekam ich mit, wenn mein Baby unruhig wurde. Dann hielt ich es an der Bettkante ab, wobei der Urin in der Regel prompt kam."

Das Ganze wiederholte sich alle drei bis vier Stunden, sodass sie durch Abhalten schnell komplett trockene Nächte hatten.

Schon in der achten Woche schafften sie, dass die Einlage über 18 Stunden lang kein einziges Mal nass wurde. Eine große Erleichterung ist dabei spezielle Abhaltekleidung – die in der Öffentlichkeit jedoch manchmal auf Verwunderung stößt. "Ich glaube, die meisten sind von der 'seltsamen' Kleidung, diesen Cowboy-Abhaltehosen mit dem Loch im Schritt, irritiert und wissen schlichtweg einfach nicht, worum es sich da handelt."