Baby isst mit: Die richtige Ernährung in der Schwangerschaft

Drei bis maximal fünf Mahlzeiten am Tag sind ideal, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE). Es ist wichtig, dass Schwangere gut mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt sind – bevorzugt aus frischem Obst und Gemüse, Vollkorn- und Milchprodukten, Nüssen und Saaten. Gut, wenn zweimal die Woche Fisch auf dem Speiseplan steht. Und Fleisch oder Wurst nur in Mini-Portionen. Sich in der Schwangerschaft vegetarisch zu ernähren, geht aber auch. Von einer veganen Ernährung ohne Milchprodukte und Eier rät die DGE aber ab.